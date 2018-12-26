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В Сеть выложили фото Рождественской кометы

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  • 26 декабря 2018, 18:31
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Pepe Manteca

В Сети появились фотографии кометы Виртанена, которая на днях пролетела совсем рядом с Землей. Многие жители нашей планеты могли видеть комету невооруженным глазом, подсказывают астрономы.

Появление этой кометы записали в одни из самых ожидаемых астрономических событий декабря. Несмотря на то, что комета каждые 5,4 года вращается вокруг Солнца, так близко к нам она подошла впервые за последние 70 лет.

Эту комету многие называют Рождественской, так как ее появления ждали за неделю до Рождества.

Комету открыл в январе 1948 года американский астроном Карл Виртанен. По данным ученых, 46P/Виртанена — одна из немногих комет, которые видны невооруженным взглядом. Во время близкого прохода с Землей она становится такой же яркой, как и звезды.

Как и многие другие, рождественская комета имеет яркое зеленое свечение. Это происходит из-за того, что кома — облако из пыли и газа вокруг ядра, богато цианогеном и двухатомным углеродом, которые при ионизации света светятся зеленым.

Ближе всего к Земле комета подошла 16 декабря — она была на расстоянии 11,6 миллионов километров.

Если в тот момент вы не смогли наблюдать комету, то не расстраивайтесь, так как астрофотографы сделали несколько снимков и выложили их в Интернет.

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