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«Яндекс» перечислил самые нелепые запросы пользователей

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© Коллаж/Ridus

По данным поиска и разных сервисов «Яндекса», была составлена подборка наиболее странных и забавных запросов пользователей.

«Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что все запросы приводятся в оригинале, то есть без какой-либо редактуры и с сохранением орфографии.

В 2018 году довольно много было запросов, связанных с животными. Например, пользователи интересовались, как «развеселить самую грустную собаку», «как вернуть себе расположение кота», «как правильно вести инстаграм кота», «как вывезти кота из Севастополя в Париж» и «как посветить день коту что бы ему понравилось», а также спрашивали, «зачем человеку кот» и «почему собака не серьезная».

Кому-то понадобились «фото девушек Древнего Египта», а кому-то — «девушки с гитарой без трусов».

Киноманов больше всего интересовали «фильмы мотивирующие на уборку» и «мстители война без конечностей смотреть онлайн»

Задавали вопросы и любители живописи: «как нарисовать мимолетное виденье» и «как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко».

Верящим в мистику и гадания хотелось узнать «почему мои проклятия не действуют», «что означает половой член на кофейной гуще», «к чему снится доктор наук» и «к чему снится когда едят пельмени без тебя».

Футбольные фанаты делали такие запросы: «зинаид зидан» и «нога акинфеева обои».

Были также вопросы из области географии («как добраться от масложирокомбината до седьмого неба») и личной жизни («как отомстить мужчине рыбе» и «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе»).

В «Яндексе» напомнили, что собирают данные о запросах в обезличенной форме и поэтому не нарушают анонимность их авторов.

Ранее «Ридус» составил топ-50 умопомрачительных заголовков 2018 года.

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