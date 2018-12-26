«Яндекс» перечислил самые нелепые запросы пользователей
- 26 декабря 2018, 17:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По данным поиска и разных сервисов «Яндекса», была составлена подборка наиболее странных и забавных запросов пользователей.
«Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что все запросы приводятся в оригинале, то есть без какой-либо редактуры и с сохранением орфографии.
В 2018 году довольно много было запросов, связанных с животными. Например, пользователи интересовались, как «развеселить самую грустную собаку», «как вернуть себе расположение кота», «как правильно вести инстаграм кота», «как вывезти кота из Севастополя в Париж» и «как посветить день коту что бы ему понравилось», а также спрашивали, «зачем человеку кот» и «почему собака не серьезная».
Кому-то понадобились «фото девушек Древнего Египта», а кому-то — «девушки с гитарой без трусов».
Киноманов больше всего интересовали «фильмы мотивирующие на уборку» и «мстители война без конечностей смотреть онлайн»
Задавали вопросы и любители живописи: «как нарисовать мимолетное виденье» и «как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко».
Верящим в мистику и гадания хотелось узнать «почему мои проклятия не действуют», «что означает половой член на кофейной гуще», «к чему снится доктор наук» и «к чему снится когда едят пельмени без тебя».
Футбольные фанаты делали такие запросы: «зинаид зидан» и «нога акинфеева обои».
Были также вопросы из области географии («как добраться от масложирокомбината до седьмого неба») и личной жизни («как отомстить мужчине рыбе» и «какие виды секса практикуются в сексе по дружбе»).
В «Яндексе» напомнили, что собирают данные о запросах в обезличенной форме и поэтому не нарушают анонимность их авторов.
Ранее «Ридус» составил топ-50 умопомрачительных заголовков 2018 года.
Войти через социальные сети: