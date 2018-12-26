В Израиле найдена военная база царя Камбиса II
- 26 декабря 2018, 16:37
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Группа американских археологов обнаружила на севере Израиля поселение, существовавшее около 2,5 тысяч лет назад. По мнению ученых, это могла быть военная база персидского царя Камбиса II.
Именно с этого места персы, вероятно, начали наступление на Египет, которое закончилось завоеванием страны.
Напомним, что Камбис II, правивший в 530—522 годах до нашей эры, был старшим сыном персидского царя Кира II Великого, основателя империи Ахеменидов. Как и его отец, Камбис был выдающимся правителем и завоевателем.
В 525 году до нашей эры Камбис II начал наступление на Египет, и уже к концу года его провозгласили правителем Египта.
Во время недавних раскопок холма Тель Кейсан, который находится в Галилее, в долине Акко, ученые обнаружили культурный слой, заполненный бытовыми отходами людей, живших примерно 2,5 тысячи лет назад.
В этом месте люди жили еще в бронзовом веке, во II тысячелетии до нашей эры, что видно по культурным слоям. Раскопки в Тель Кейсане начались в 1935 году и продолжаются до сих пор.
Два последних года раскопки ведут археологи из Чикагского университета и Университета Бен-Гуриона. Согласно новому отчету, ученые обнаружили органический мусор и многочисленные остатки керамической посуды в слое, который датируется эпохой персидского правления.
Анализ этих предметов показал, что часть из них была сделана в Финикии, другие импортированы из Греции. Эти находки позволяют нам предполагать, что Камбис II мог останавливаться здесь и разбить военную базу, — рассказали авторы исследования.
Помимо бытовых отходов археологи обнаружили руины здания, которое, скорее всего, было и складским помещением, и административным центром.
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