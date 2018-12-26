В Израиле найдена военная база царя Камбиса II

Группа американских археологов обнаружила на севере Израиля поселение, существовавшее около 2,5 тысяч лет назад. По мнению ученых, это могла быть военная база персидского царя Камбиса II.

Именно с этого места персы, вероятно, начали наступление на Египет, которое закончилось завоеванием страны.

Напомним, что Камбис II, правивший в 530—522 годах до нашей эры, был старшим сыном персидского царя Кира II Великого, основателя империи Ахеменидов. Как и его отец, Камбис был выдающимся правителем и завоевателем.

В 525 году до нашей эры Камбис II начал наступление на Египет, и уже к концу года его провозгласили правителем Египта.

Во время недавних раскопок холма Тель Кейсан, который находится в Галилее, в долине Акко, ученые обнаружили культурный слой, заполненный бытовыми отходами людей, живших примерно 2,5 тысячи лет назад.

В этом месте люди жили еще в бронзовом веке, во II тысячелетии до нашей эры, что видно по культурным слоям. Раскопки в Тель Кейсане начались в 1935 году и продолжаются до сих пор.

Два последних года раскопки ведут археологи из Чикагского университета и Университета Бен-Гуриона. Согласно новому отчету, ученые обнаружили органический мусор и многочисленные остатки керамической посуды в слое, который датируется эпохой персидского правления.

Анализ этих предметов показал, что часть из них была сделана в Финикии, другие импортированы из Греции. Эти находки позволяют нам предполагать, что Камбис II мог останавливаться здесь и разбить военную базу, — рассказали авторы исследования.

Помимо бытовых отходов археологи обнаружили руины здания, которое, скорее всего, было и складским помещением, и административным центром.