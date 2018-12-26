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Москвичка потеряла зрение после косметологической процедуры

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© pixabay.com

Жительница Москвы полностью ослепла в результате косметологической процедуры, проведенной в частной клинике.

Туда 37-летняя женщина попала по знакомству, сообщает Пятый канал.

Пациентка пожаловалась, что ее правый глаз перестал видеть после сделанной ей инъекции препарата, используемого для коррекции косметических дефектов.

Врач, проводившая процедуру, вызвала скорую. В больнице выяснилось, что у пациентки произошла закупорка глазной артерии, что привело к полной потере зрения.

По данным телеканала, медицинскую карту в клинике на москвичку не заводили, поскольку она обратилась туда неофициально.

Пока неизвестно, будет ли пострадавшая требовать компенсации и возмещения причиненного ущерба здоровью. Для выявления точной причины потери зрения ей предстоит пройти многочисленные обследования.

Ранее сообщалось, что во время операции по коррекции носа москвичке пробили основание черепа.

Кроме того, пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги, а после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки.

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