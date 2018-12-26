Мама троих детей рисует смешные и честные комиксы о буднях

Дети способны в мгновение ока перевернуть привычную жизнь вверх дном и создать новую одновременно безумную и счастливую реальность. Так говорит 32-летняя мама троих детей Александра, которая завела страничку в Instagram, чтобы рассказывать о жизни многодетной семьи, а также показывать свои весёлые будни с помощью комиксов. В главных ролях забавного семейного сериала: дочки Амелия и Василиса, сын Дима, а также муж, бабушка и кот. Каждую картинку художница снабжает смешными комментариями.

Про декрет глазами окружающих

Я в вечном декрете!😅 Хотя муж считает, что я на вечном курортном отдыхе🍹 Бабушка — что я вечно в своих делах. 👩‍💻 А вот дети думают, что я их личный обниматель, целователь и еду предлагатель! Ох уж этот декрет!😁

Про прогулки с тремя детьми

Вот так мы ходим гулять. 💁 Выпинываю детей на улицу всеми возможными способами, а они всеми возможными — упираются. После прогулки картина практически та же, только теперь им домой не хочется. 🙆 Иногда мы меняемся ролями, и тогда дети тащат гулять меня, а мне совсем неохота! Я цепляюсь за ручки, двери, косяки… и кричу — «Ааа…требую покоя! Давайте денёк побудем дома». Но их большинство, и я заведомо проигрываю.

Как одеть детей на улицу

С мамой — самые красивые 😍 С бабушкой — самые защищённые 💪 С папой — самые счастливые 🙈😅 А сами они — просто звёзды 😂 У вас ведь так же?

Как раздеть малыша и не разбудить его

Спящий малыш после прогулки — это та ещё бомба! 💣 Одно неловкое движение, и он проснётся! 💥 Летом хорошо, завёз коляску домой, и сон продолжается. А зимой…😱😱😱 Я не умею раздевать так, чтобы не бомбануло ором проснувшегося детёныша😅 А вот мой муж — прирождённый сапёр! Может снять все слои зимнего одеяния так, что ребенок даже не пошелохнётся, и с видом великого героя идти спокойно пить чай. Талант! 👏

Как мы украшаем ёлку

Мы обычно все вместе ёлочку украшаем. Пока кот и дети не разберут украшения на составляющие, ёлочка стоит красивая. 😅 А скоро мы поедем к бабушке, а там ёлка ещё лучше! Коту бы особенно понравилась. 😻 Дождики, мишура. Ой, нарядная! 🎄 Иногда дети сами любят ёлочку нарядить. Куда дотянутся, там и нарядят. 😄 Ну, а папа… У папы безграничная фантазия на тему украшений! Ему для этого даже ёлочные игрушки не нужны. Украсит так, что смешно, красиво и, порой, страшно 😲😂.

Походы в магазин с тремя детьми

Как проходит дорога от магазина до дома 😅 А проходит она весело 😋 Всем хочется на ручки и всё равно, что ручки заняты многочисленными сумками. Мои дети бодро бегут впереди меня только в магазин за вкусняшками, а после они так «намучались» выбором этих вкусняшек, что срочно требуют оседлать меня или папу 😂 Только старшая Амелия медленно идёт в «хвосте» и тихо страдает от нелёгкой дороги, потому что оседлать нас не может. Сама уже лошадка 😁.

Про разный подход к еде для детей

На тему папы у меня было много вариантов развития событий. 😅 Папа может дать пожевать всем колбасы, либо насыпать сухой завтрак, дать печеньки или будет ждать меня до последнего, что чаще всего. 😄 Но дети у меня самостоятельные. Они находят все сладости, которые были спрятаны ими на черный день, ведь по их мнению этот день настал!

Как готовит мой муж

Тема «муж на кухне» ещё не раскрыта 😄Теперь не успокоюсь. Мой муж офигенно готовит! Но он это тщательно скрывает. 😅 Когда мы ещё вместе не жили, но встречались, я работала над одним очень серьёзным заказом. Не было времени моргать, а уж жевать было огромной времязатратной роскошью. Поэтому я не жевала, а глотала еду как удав. И была ли это еда, я не уверена. 😄 Спустя неделю после моего «исчезновения», мой будущий муж пришёл ко мне с огромными сумками продуктов. Я была крайне недовольна, ведь время дойти до двери никак не входило в мой таймграфик. Но он попросил сделать вид, что его тут нет, и я просьбу с радостью исполнила. Некоторое время спустя из кухни до меня дошёл букет ароматов. Восхитительный букет для моего оголодавшего и замученного желудка! Будущий муж приготовил СУП и принес его прямо к моему рабочему месту, дал ложку и пошёл спать. Суп был невероятный! С фрикадельками, с зеленью, горячий в конце концов! Больше он супы не варил 😅 Да и вообще, говорит, мне всё приснилось. А то вдруг заставлю детям варить 😁 Сейчас, крайне изредка, он делает мне кулинарные сюрпризы 😍😋 ммм… Но чистая кухня в сюрприз не входит. Выглядят такие моменты в точности, как на картинке 😅

Такие разные дети

Я счастливый обладатель полного набора детей: оптимиста 😛, пессимиста😰 и пофигиста 😶. Особенно четко различия видны при сдаче крови на анализ 💉

Если бы каждый украшал ёлку, как хочет

Мы обычно все вместе ёлочку украшаем. Пока кот и дети не разберут украшения на составляющие, ёлочка стоит красивая. 😅 А скоро мы поедем к бабушке, а там ёлка ещё лучше! Коту бы особенно понравилась 😻. Дождики, мишура. Ой, нарядная! 🎄 Иногда дети сами любят ёлочку нарядить. Куда дотянутся, там и нарядят. 😄 Ну, а папа… У папы безграничная фантазия на тему украшений! Ему для этого даже ёлочные игрушки не нужны. Украсит так, что смешно, красиво и, порой, страшно 😲😂

Про новогодние подарки

Ваши дети тоже шокируют Деда Мороза желаниями?

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