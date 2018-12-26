NASA взорвало 50-тонную бомбу под пустыней

Специалисты NASA провели эксперимент по взрыву 50-тонной бомбы на глубине 300 метров под пустыней Мохаве.

Это спровоцировало землетрясения магнитудой 3−4 по шкале Рихтерае, как и планировали ученые. В Агентстве объяснили, что этот эксперимент поможет при подготовке миссии по изучению Венеры.

Целью эксперимента были испытания сейсмодатчиков, которые были установлены на аэростатах, летающих над пустыней. Ученые хотели проверить, как устройства справятся в необычной обстановке.

Предполагается, что через несколько лет подобная система сможет работать на Венере, чтобы выяснить особенности землетрясений на планете.

Космическое агентство разрабатывает идею изучения и даже колонизации Венеры с помощью аэростатов с 2014 года. Проект HAVOC предполагал отправку на планету сначала роботизированных, а затем и пилотируемых летательных аппаратов, которых должны были двигаться в воздушных потоках на высоте 50 км над поверхностью Венеры, — сообщается на сайте агенства.

Несмотря на то, что проект HAVOC заморожен, NASA составила более реалистичный план исследования Венеры. Специалисты предполагают, что датчики, установленные на аэростатах, позволят провести детальное изучения сейсмических явлений на планете и понять ее строение.

Испытания проводились в пустыне, так как давление в атмосфере Венеры на высоте 50 км над поверхностью соответствует давлению на глубине 3 км в океане на Земле. В такой среде сейсмические волны распространяются лучше, и датчики на аэростатах смогут зафиксировать колебания.