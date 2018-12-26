«Они появились еще до инков»: что означают узоры на плато Наска

Канадские археологи опубликовали исследование, в котором рассказали, чем могут быть загадочные геоглифы на плато Наска в Перу. Ученые уверены, что рисунки на полях были сделаны осмысленно древними индейцами.

Наше исследование показало, что геоглифы могли исполнять роль своеобразных придорожных храмов, предназначенных для вознесения молитв путниками. Узоры на полях также очень похожи на орнаменты, которые наносили на ритуальную керамику, — поделились авторы работы.

Напомним, что геоглифы Наски — это огромные геометрические и абстрактные рисунки, оставленные на плато в южной части Перу. Благодаря спутниковым снимкам удалось выяснить, что они протянулись более чем на 50 километров с севера на юг и на 5—7 километров с запада на восток.

Размеры геоглифов внушительные — около сотни метров. На сегодняшний день известно 30 рисунков, среди которых есть изображения животных, например обезьяна, кит, собака и т. д. Но есть и абстрактные узоры, назначение которых неизвестно.

Эти геоглифы остаются одними из самых загадочных в мире, так как их датировка до сих пор неясна. Вероятно, они были оставлены еще до появления на плато инков в XII веке.

Полностью рассмотреть фигуры можно только с воздуха, поэтому сейчас ученые исследуют рисунки с помощью спутниковых камер или дронов.

Ученые до сих пор спорят и не могут выяснить, что значат эти фигуры на полях. Кто-то видит в них ритуальные изображения, кто-то — астрономические инструменты и многое другое. Мы решили проверить, могут ли геоглифы Наски быть своеобразными храмами, — пояснили археологи.

Авторы новой работы составили детальные карты местности, в том числе и древних дорог, используя снимки с дронов, а также результаты раскопок на месте. В этом плане ученым очень повезло, так как плато Наска — засушливое место, что способствовало хорошему сохранению геоглифов.

Создав карты, ученые смогли воссоздать древние дороги, по которым ходили индейцы. Оказалось, что большинство путей проходило рядом с геоглифами, а еще некоторые поселения также располагались рядом с рисунками.

Чаще всего они были в тех точках, где находились самые важные выходы и входы в ущелье Сиуас.



В своей работе специалисты также проанализировали узоры и заметили, что нечто подобное часто встречается на ритуальной керамике древних инков и прочих индейцев Перу. Рядом с некоторыми геоглифами археологи ранее находили обломки этой посуды.

Это может говорить о том, что геоглифы были специальными отметками, оставленными на пересечениях древних дорог. Они показывали путникам, как быстрее и безопаснее достичь пункта назначения.

Мы предполагаем, что эти рисунки были своеобразными „часовнями“, где путешественники читали молитвы в дорогу, — заключил автор исследования Питер Бикулис.



A и B — дороги индейцев, C — конкистадоров

Недавно «Ридус» рассказывал, что археологи обнаружили 50 новых геоглифов на плато Наска в Перу. Новые геоглифы были созданы культурой Наска, существовавшей с II века до н. э. по VII век н. э. Но часть рисунков, по мнению археологов, могла быть оставлена более ранними культурами.