Коалиция во главе с США продолжит бомбить Сирию

Силы международной коалиции во главе с США продолжат наносить авиаудары по территории Сирии, невзирая на объявленный Вашингтоном вывод войск в связи с «победой над ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация).

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе военного объединения объяснили свое присутствие в арабской республике необходимостью добить отдельные отряды террористов и сослались на недавние удары в долине среднего течения Евфрата.

Кроме того, коалиция продолжит поддерживать наземные силы своих партнеров, которые воюют не только с террористами, но и с сирийскими правительственными войсками.

Напомним, 19 декабря стало известно, что США приступили к полному выводу войск из Сирии. Из-за несогласия с этим решением президента Дональда Трампа в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

Ранее «Ридус» сообщал о жертвах атак самолетов международной коалиции среди мирного населения Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор, счет которых идет на многие десятки.