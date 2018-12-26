Володин предложил проверить Конституцию на адекватность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил судьям Конституционного суда, правоведам и экспертам проанализировать нормы действующей Конституции на предмет эффективности и адекватности реалиям современной жизни.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, (нужно) найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов», — сказал он.



Как сообщает ФАН, предложение прозвучало на встрече президента Владимира Путина с руководством Федерального собрания РФ.

«Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями конституции — насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность», — добавил Володин.

Ранее «Ридус» рассказывал о содержании статьи председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции», в которой он предупредил об опасности внесения кардинальных изменений в основной закон государства и предложил взамен провести политическую и правовую реформы.

Позже Зорькин сравнил действующую Конституцию России с автомобилем Mercedes последней модели, добавив что «все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги».