Парни гомерически смешно пародируют гламурные фото девушек

Пародии давно стали отдельным видом искусства. Люди пародируют знаменитостей, животных, соседей и других людей. Мужчины, например очень любят посмеяться над гламурными девушками, которые прикладывают много усилий для того, чтобы идеально выглядеть на фото для соцсетей. Для мужского сарказма существует даже отдельная страничка в Instagram под названием Bros Being Basic. Там публикуют снимки мужчин, как если бы они вели блоги, как девушки: все эти пухлые губки, сексуальные позы, ванна с пеной и свечками, модные стаканы кофе в руке, лепестки роз, маленькие собачки под мышкой, обтягивающие леггинсы, селфи в зеркале и прочие атрибуты модной жизни.

Любопытно, что ироничный аккаунт ведёт девушка Эшли Хесселтин (Ashley Hesseltine) с помощью друзей-мужчин.

Идея такого блога пришла мне в 2014 году. Я попросила друзей сделать для меня несколько фотографий, пародирующих женщин, и запустила Instagram ко Дню благодарения, и он сразу взорвал соцсеть, став невероятно популярным. Я женщина, и я феминистка, у меня не было цели оскорбить девушек, скорее посмеяться над нашими особенностями. Пародии, сделанные правильно — это всегда смешно! — уверена американская комедийная писательница Эшли.

На пародийный блог подписались уже почти 900 тысяч человек, и их количество растёт с каждым днём.

Как вам нравятся такие пародии?