Видео: в Москве таксист протащил инспектора ДПС по шоссе

Водитель такси решил скрыться от сотрудников ГИБДД и в результате протащил одного из них 50 метров по проезжей части.

В Twitter Следственного комитета РФ опубликовано видео, запечатлевшее это происшествие.

На кадрах видно, как таксист зажимает руку инспектора ДПС стеклоподъемником, трогается с места и протаскивает полицейского по дороге.

За рулем автомобиля «Мазда 6» находился 56-летний мужчина. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого, сообщается в комментарии к ролику.

Также отмечается, что инцидент произошел 24 декабря на улице Дыбенко. Инспектор отделался ссадинами.