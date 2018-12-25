Видео: в Москве таксист протащил инспектора ДПС по шоссе
- 25 декабря 2018, 19:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Водитель такси решил скрыться от сотрудников ГИБДД и в результате протащил одного из них 50 метров по проезжей части.
В Twitter Следственного комитета РФ опубликовано видео, запечатлевшее это происшествие.
На кадрах видно, как таксист зажимает руку инспектора ДПС стеклоподъемником, трогается с места и протаскивает полицейского по дороге.
За рулем автомобиля «Мазда 6» находился 56-летний мужчина. Он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого, сообщается в комментарии к ролику.
Также отмечается, что инцидент произошел 24 декабря на улице Дыбенко. Инспектор отделался ссадинами.
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