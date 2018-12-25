Илон Маск показал часть ракеты-носителя BFR

Глава компании SpaceX Илон Маск показал фотографию первого прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты BFR, на которой будут тестироваться будущие полеты. Этой разработкой инженеры занимаются уже несколько лет.

Если все пойдет по плану, уже весной 2019 года прототип совершит свой первый тестовый взлет и посадку.

Напомним, что SpaceX разрабатывает сверхтяжелую ракету BFR в качестве альтернативы Falcon 9 и Falcon Heavy для дальних космических путешествий. По проектам компании планируется, что в первой ступени ракеты будет установлен 31 двигатель Raptor, который работает на смеси метана и кислорода.

Во второй ступени будет 7 таких двигателей, адаптированных для работы в космосе.

Во время первого тестирования будет установлено не семь двигателей, как во второй ступени BFR, а только три, так как прототипу не нужно выходить на орбиту и использовать дополнительные мощности.

Кроме того, в двигателе Raptor будет применяться новый сплав типа инконель — никель-хромовый, который выдержит давление в 800 атмосфер, — рассказали в компании.

Еще одна интересная технология, которую представил SpaceX — система жидкостного охлаждения корпуса с помощью метана из топливного бака. Специалисты предполагают, что корпус не будет покрыт теплозащитным покрытием. Он будет отполирован для получения максимальной отражательной способности.