Эксперты назвали причины резкого падения рейтингов 30 губернаторов

Рейтинги более чем 30 губернаторов за последние полгода существенно снизился, передает РБК со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю.

По словам информаторов РБК, данные о рейтингах губернаторов были получены с помощью опросов населения, которые проводились во всех регионах страны в конце октября — начале ноября.

В первой десятке аутсайдеров оказались Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Сергей Аксенов (Крым), Сергей Морозов (Ульяновская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Юрий Берг (Оренбургская область), Игорь Орлов (Архангельская область) и Алексей Орлов (Калмыкия).

В десятку губернаторов-лидеров вошли Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Левченко, Мурат Кумпилов (Адыгея), Михаил Ведерников (Псковская область), Андрей Клычков (Орловская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Александр Богомаз (Брянская область) и Александр Бурков (Омская область). Примечательно, что рост популярности наблюдается в основном у глав регионов, которые избрались в уходящем 2018 году.

В лидерах оказались те губернаторы, кто способен анализировать ошибки коллег из других регионов и корректировать свою работу так, чтобы не наступать на «те же грабли», уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Здесь я бы отметил главу Вологодской области Олега Кувшинникова. Более пяти лет он уверенно занимал среднюю позицию в рейтингах. Кувшинников за последние полгода объездил Вологодскую область несколько раз. Условно говоря, в каждый дом зашел, каждую проблему изучил. Кроме того, ему удалось перейти от режима сосредоточенной экономии — регион был одним из больших должников — к режиму активных инвестиций в социально-экономическую сферу области. Он смог переломить ситуацию, погасив большую часть федерального долга», — отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Глава Вологодской области Олег Кувшинников инспектирует детский сад. © vk.com

Что же касается высокой популярности губернаторов, которые избрались в 2018 году, то это вполне естественно. Люди только что получили мандат доверия в своих регионах. Более того, многие из них успели поработать какое-то время исполняющими обязанности губернаторов. Они, во-первых, смогли себя проявить перед выборами, а во-вторых, еще не успели набрать анитирейтинг. То есть не успели сделать ничего плохого, делая пока только хорошее, — заключил политолог.

Говоря об аутсайдерах, Мартынов обратил вынимание на персону главы Крыма Сергея Аксенова, который прославился в 2014 году активным участием в процессе вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Глава Крыма Сергей Аксенов.

«Участие в революционных событиях и управление регионом — это две большие разницы, — говорит Алексей Мартынов. — В первые годы Аксенову давалось много поблажек. Он должен был как-то освоиться в новой реальности, привыкнуть к новой системе отношений и к российскому законодательству. Но момент перехода прошел. По уровню инвестиций Крым чуть ли не на первом месте. А по социально-экономическим показателям регион в числе отстающих. И это, безусловно, связано с руководством Сергея Аксенова. Там бесконечная кадровая чехарда. Человек два-три месяца работает замом министра и увольняется. Аксенов так и не смог за четыре года наладить системную работу. Я не умоляю его заслуг в деле воссоединения Крыма с Россией, однако сейчас крымчане хотят видеть в Аксенове эффективного хозяйственника. Но он не оправдывает надежды людей».



В столь же плачевном положении сейчас находится и глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Его рейтинг за полгода упал на 45%, рассказал главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

Я детально изучаю ситуацию в Севастополе, и у меня складывается такое впечатление, что здешние чиновники вконец распоясались. Вчера бала пресс-конференция Овсянникова с местными СМИ. И губернатор называл журналистов, которые ему задавали вопросы, помоями, а их издания — дерьмом, — возмущается журналист.

«Ужасно обстоит дело и с реконструкцией севастопольского Парка Победы, — продолжает наш собеседник. — Туда уже заходили оба подрядчика и оба эти подрядчика ушли, потому что не имеют возможности выполнить контракт. Получается, аванс они получили, а работать не стали. Вчера Дмитрий Овсянников пообещал, что сегодня в Парке Победы появится уже третий подрядчик. И что мы видим? Там никого нет! Вчера губернатор всем в глаза говорит, что сегодня выйдет подрядчик, но этого не происходит».



«В целом, я полагаю, падение рейтингов губернаторов связано с тем, что народ наконец-то решил заняться властью, заняться изучением текущей ситуации и потребовать от глав регионов то, что они должны исполнять по закону. Президент России Владимир Путин постоянно говорит, что общество должно проявлять сознательность и контролировать власть. Люди это и начали делать. А на местах не все губернаторы это понимают», — заключил Осташко.