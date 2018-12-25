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Сечин снова раздал чиновникам колбасу

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© Михаил Метцель/ТАСС

Исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин продолжает поздравлять государственных чиновников с наступающим Новым годом. В канун очередных зимних праздников в уже традиционных подарочных корзинах «От Иваныча» вновь оказались мясные деликатесы, приготовленные из охотничьих трофеев топ-менеджера, сообщает The Bell.

По информации издания, в этом году свои презенты от главы госкорпорации уже получили несколько федеральных чиновников.

В стандартный поздравительный комплект, помимо «авторской» колбасы, также входят несколько бутылок вина «Усадьба Дивноморское», производимого компанией «Абрау-Дюрсо».

Примечательно, что с похожим набором «на руках» (вместо вина была сумка с 2 миллионами долларов США) 14 ноября 2016 года задержали бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, ныне отбывающего наказание за вымогательство взятки у главы «Роснефти».

Как ранее заявлял сам осужденный экс-чиновник, в тот роковой для него день в офис компании «Роснефть» он прибыл по приглашению Сечина. О том, что в полученной там сумке находятся именно деньги, Улюкаев якобы не знал.

По сведениям издания, в этом году некоторые чиновники отказываются принимать гостинцы от главы нефтегазовой корпорации, и дело не только в печальном опыте экс-министра.

Так, с 2014 года российским государственным служащим запрещено принимать любые подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в этом году комментировать щедрость руководителя компании отказался. При этом год назад он объяснял, что стоимость подарочных наборов не превышает допустимого порога в 3 тысячи рублей, так как колбасы «От Иваныча» не предназначены для продажи, а рыночная стоимость вина сильно завышена.

Приведите мне за руку хоть одного человека, который отказался от нашего подарка, я посмотрю ему в глаза, — заявил представитель компании в канун прошлогодних праздников.
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