Силуанов: зарубежные партнеры задерживают выплаты из-за санкций
- 25 декабря 2018, 12:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых выплат из-за американских санкций.
Глава Минфина отметил, что иногда сроки задержек достигают месяца.
По его словам, это также касается и азиатских партнеров по бизнесу, потому что они запрашивают информацию у OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США).
Силуанов подчеркнул, что таким образом ведут себя практически все партнеры российских компаний.
Он отметил, что с американских компаний подчас «проще получить расчет», потому что им ничего ни с кем не нужно согласовывать.
Министр добавил, что «компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя».
Поэтому, по его словам, «сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях», сообщает «Прайм».
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