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Силуанов: зарубежные партнеры задерживают выплаты из-за санкций

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© Алексей Дружинин/ТАСС

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых выплат из-за американских санкций.

Глава Минфина отметил, что иногда сроки задержек достигают месяца.

По его словам, это также касается и азиатских партнеров по бизнесу, потому что они запрашивают информацию у OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

Силуанов подчеркнул, что таким образом ведут себя практически все партнеры российских компаний.

Он отметил, что с американских компаний подчас «проще получить расчет», потому что им ничего ни с кем не нужно согласовывать.

Министр добавил, что «компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя».

Поэтому, по его словам, «сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях», сообщает «Прайм».

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