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Роспотребнадзор посоветовал россиянам, как лучше питаться зимой

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© Садчиков Виктор/Фотохроника ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты лучше употреблять в пищу в зимнее время года.

В ведомстве отметили, что перепады температуры, холодный воздух и ветер на улице и сухой воздух внутри помещений, а также дефицит солнечного света в это время года ухудшают иммунитет.

Поэтому в Роспотребнадзоре порекомендовали, в частности, есть зимой жирную рыбу, сезонные овощи (капусту, морковь, лук, чеснок), фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки), свежую зелень, орехи, а также употреблять в пищу растительные масла и зерновые продукты.

Кроме того, специалисты ведомства напомнили о целебных и согревающих свойствах пряностей — имбиря, корицы и гвоздики.

Поэтому они советуют, если возникло желание выпить чего-нибудь горячего, отдать предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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