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NASA продлевает срок службы модуля МКС еще на 10 лет

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  • 25 декабря 2018, 11:31
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Американское космическое агентство NASA продлило срок службы первого модуля МКС до 2028 года. Она была введена в эксплуатацию в 1998 году и уже 20 лет трудится в верхних слоях атмосферы.

На днях NASA объявило о том, что первому грузовому блоку МКС «Заря» будут продлевать службу. Этот блок разработали российские инженеры из Центра им. Хруничева по заказу Boeing.

Напомним, что «Заря» является собственностью NASA и 20 лет назад она стала первым компонентом Международной космической станции. Блок выполняет функции склада и хранилища топлива. Также в блоке построены лаборатории для научных экспериментов.

В агентстве рассказали, что изначально срок работы «Зари» составлял 15 лет, но в ноябре этого года модулю исполнилось 20 лет, и он все еще продолжает функционировать в штатном режиме.

На недавней конференции, посвященной задачам МКС, руководители направления отметили, что при создании «Зари» были выбраны лучшие инженеры и конструкторы, которым удалось создать качественный блок, который прослужит NASA еще 10 лет.

Недавно «Ридус» рассказывал, как экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество. Оказалось, что праздничный стол ничем не уступает застолью на Земле.

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Силуанов: зарубежные партнеры задерживают выплаты из-за санкций

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© Алексей Дружинин/ТАСС

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых выплат из-за американских санкций.

Глава Минфина отметил, что иногда сроки задержек достигают месяца.

По его словам, это также касается и азиатских партнеров по бизнесу, потому что они запрашивают информацию у OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

Силуанов подчеркнул, что таким образом ведут себя практически все партнеры российских компаний.

Он отметил, что с американских компаний подчас «проще получить расчет», потому что им ничего ни с кем не нужно согласовывать.

Министр добавил, что «компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя».

Поэтому, по его словам, «сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях», сообщает «Прайм».

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