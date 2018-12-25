В Хабаровском крае разбираются в причинах появления 800-метровой плотины

Ученые и дальневосточные чиновники продолжают спорить о природе происхождения плотины, частично перекрывшей русло реки Бурея.

Первыми масштабные изменения ландшафта (длина плотины составляет около 800 метров, высота — 40 метров) обнаружили местные охотники, заснявшие горно-грунтовое новообразование на видео.

После публикации ролика в социальных сетях распространилась версия о падении метеорита, якобы обрушившего в водную артерию грунты и горную породу с находящейся на побережье сопки.



Во вторник, 25 августа, с критикой этой гипотезы выступили представители регионального управления МЧС. Осмотрев место возникновения аномалии, комиссия в составе специалистов Росгидромета, Дальневосточного отделения РАН и спасателей подтвердила выводы о том, что причиной появления плотины мог стать именно оползень.

Специалисты пришли к выводу, что сход грунта произошел в результате оползня. Явление довольно редкое, но не уникальное, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также обратили внимание на то, что в районе падения не было зафиксировано ни сейсмических, ни инфракрасных сигналов, характерных для падения метеорита, передает «Интерфакс».

В полемику с учеными и спасателями неожиданно вступил глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов. Чиновник, в управлении которого находится территория предполагаемого падения небесного тела, не готов расставаться с романтической версией, о чем заявил в интервью изданию «Коммерсант».

Сами посудите, — падение хоть одного метеорита нам метеорологи предсказали? Вокруг того места, где образовался завал — сплошная тайга, кто мог увидеть падающий объект? Слухи расползаются, но самое интересное впереди, — предсказал Белов.

Сторонники «метеоритной» теории утверждают, что заключение комиссии МЧС об оползневом происхождении плотины призваны отвлечь внимание от того, что космическое тело упало незамеченным ни одним из центров наблюдения.

Несмотря на продолжающуюся дискуссию вокруг причин загадочного преобразования, его реальность и масштабы сомнению однозначно не подлежат.

Так, специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета», проанализировав спутниковые снимки за 9 и 12 декабря, констатировали, что форма прилегающей к реке сопки за этот промежуток времени серьезно изменилась. Определить это удалось по форме отбрасываемой ею тени.

В НИЦ «Планета» отметили, что на месте образования плотины также присутствуют признаки термической аномалии.

Ранее «Ридус» рассказывал, как на слухи о падении небесного тела отреагировали местные жители и сотрудники Бурейской ГЭС.