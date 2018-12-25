Трамп посмеялся над ребенком, верящим в Санту

В предрождественский понедельник президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией принял участие в традиционной акции по отслеживанию путешествия Санта Клауса, сообщает Associated Press.

В частности, первая леди государства сообщила одному ребенку, что Санта сейчас находится в Сахаре, а спустя несколько минут сказала другому звонившему, что он уже в Марокко.

А вот глава американского государства, как отмечает агентство, спросил семилетнего мальчика: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет уже поздновато, нет?» — после чего усмехнулся и добавил: «Ну, наслаждайся».

Акция, в рамках которой любой ребенок может позвонить на организованную военными горячую линию, чтобы узнать о том, где сейчас Санта Клаус, родилась в США и Канаде в 1955 году.

Тогда случилось так, что дети, разыскивавшие Санта Клауса, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс, так как в местной газете по ошибке был опубликован его телефонный номер.

Ответив на звонок, полковник ВС США Гарри Шуп вместо того, чтобы повесить трубку, приказал операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.