найти ×
   
  • USD
    68.41
  • EUR
    77.89
СохранитьСохранено0
×

00178

Депутат Верховной рады устроил драку в эфире ток-шоу

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Депутат Игорь Мосейчук, представляющий в украинском парламенте Радикальную партию Олега Ляшко, устроил драку в эфире ток-шоу «Эпицентр» на телеканале NewsOne. Оппонентом народного избранника стал политолог Александр Семченко, которого депутат-радикал назвал «кремлевским агентом».

Я заявляю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом, который получает деньги Кремля, — обвинил политолога Мосейчук.

Выслушав претензии одиозного парламентария, Семченко назвал того «душевнобольным», заметив, что подобными людьми должны заниматься психиатры. После этого Мосейчук выказал намерение покинуть студию, однако остался в кресле после непродолжительной беседы с ведущим.

Перейти к выяснению отношений на кулаках депутата побудило второе «ответное слово» оппонента, в котором к озвученному ранее «диагнозу» Семченко прибавил сомнение в закономерности нахождения Мосейчука в Верховной раде.

После того, как дерущихся разняли другие гости студии, Мосейчук изменил стратегию и настоял на прекращении участия Семченко в передаче. В итоге политологу пришлось покинуть студию по просьбе ведущего.

Прежде Мосейчук уже неоднократно оказывался в эпицентре различных скандалов. Так, в 2014 году, находясь в статусе депутата Киеврады, радикал попытался наброситься на столичного мэра Виталия Кличко.

Несколькими месяцами позже член Радикальной партии записал видеообращение с угрозами в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4249448читать позжечитаю позже
Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
7261373читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

11017055читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9028662читать позжечитаю позже