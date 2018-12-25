Депутат Верховной рады устроил драку в эфире ток-шоу

Депутат Игорь Мосейчук, представляющий в украинском парламенте Радикальную партию Олега Ляшко, устроил драку в эфире ток-шоу «Эпицентр» на телеканале NewsOne. Оппонентом народного избранника стал политолог Александр Семченко, которого депутат-радикал назвал «кремлевским агентом».

Я заявляю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом, который получает деньги Кремля, — обвинил политолога Мосейчук.

Выслушав претензии одиозного парламентария, Семченко назвал того «душевнобольным», заметив, что подобными людьми должны заниматься психиатры. После этого Мосейчук выказал намерение покинуть студию, однако остался в кресле после непродолжительной беседы с ведущим.

Перейти к выяснению отношений на кулаках депутата побудило второе «ответное слово» оппонента, в котором к озвученному ранее «диагнозу» Семченко прибавил сомнение в закономерности нахождения Мосейчука в Верховной раде.

После того, как дерущихся разняли другие гости студии, Мосейчук изменил стратегию и настоял на прекращении участия Семченко в передаче. В итоге политологу пришлось покинуть студию по просьбе ведущего.

Прежде Мосейчук уже неоднократно оказывался в эпицентре различных скандалов. Так, в 2014 году, находясь в статусе депутата Киеврады, радикал попытался наброситься на столичного мэра Виталия Кличко.

Несколькими месяцами позже член Радикальной партии записал видеообращение с угрозами в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.