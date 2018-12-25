Набиуллина решила приучить россиян к сбережениям в рублях

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что одной из задач ее ведомства является стимуляция граждан хранить сбережения в национальной валюте.

«Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чем ему выгоднее хранить сбережения. Наша задача — сделать так, чтобы ему было выгодно хранить в рублях. И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений», — заявила она в интервью kp.ru.



По словам Набиуллиной, она и ее коллеги «с упорством» работают над снижением инфляции ради сохранения сбережений россиян — «чтобы заработная плата не съедалась инфляцией».

«Если этого добьемся, люди будут хранить деньги в рублях. Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте», — пояснила свою мысль глава ЦБ.

Также Эльвира Набиуллина опровергла слухи о скором запрете на валютно-обменные операции для населения, которые усилились после предписания властей убрать с улиц табло с курсами валют.

«Любой гражданин всегда сможет купить и продать валюту, если ему нужно. И это не станет ни чуть сложнее. Мы как раз убираем табло с курсами, чтобы, обменивая валюту, гражданин не пострадал от рук мошенников», — подчеркнула она.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, зачем российские банки объявили «охоту» на валютные сбережения граждан, а еще о том, как и на чем банки «разводят» доверчивых клиентов.