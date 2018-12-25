Сочельник 2018 года стал худшим в истории для американских бирж

По итогам торгов, состоявшихся 24 декабря, американский фондовый индекс Dow Jones рухнул ниже 22 тысяч пунктов.

Это прецедент заставил экспертов сделать вывод, что сочельник 2018 года можно по праву считать худшим в истории для американских бирж, передает CNBC News.

Как сообщает телеканал, промышленный индекс Dow Jones упал на 653 пункта, что соответствует снижению на 2,91%.

Индекс S&P 500 понизился на 2,7% до 2351,10 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 2,2%.

Предположительно, паника на бирже связана со слухами о намерении президента США Дональда Трампа отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка.

Во вторник, 25 декабря, в США будут отмечать Рождество. В этот выходной день все биржи будут закрыты.

Ранее сообщалось, что 20 ноября стал одним из самых трудных дней для мировой экономики за весь 2018 год — цена на нефть, фондовые индексы США и криптовалюты синхронно пережили настоящий обвал.

В начале февраля фондовый индекс Dow Jones рухнул сразу на 4,6% до 24 345 пунктов, что стало рекордным падением с 2011 года.