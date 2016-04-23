«Российское кино бьет рекорды»: Мединский рассказал о росте кассовых сборов

За последние семь лет кассовые сборы российских фильмов увеличились в два раза, сообщил в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он добавил, что в 2018 году отечественные кинокартины посмотрели более 55 млн человек.

«Российское кино бьет рекорды: за последние 7 лет касса и количество зрителей выросли вдвое», — написал министр.

Мединский также привел статистику, согласно которой кассовые сборы российских фильмов составили в 2018 году 13,1 млрд рублей, что более чем в два раза превосходит показатель 2012 года (6,1 млрд рублей).

Почти в два раза также увеличилась доля сборов отечественных лент в российском прокате — с 15,5% в 2012-м до 30% в 2018-м.

Кроме того, за этот период почти вдвое выросло число зрителей, посмотревших ленты российского производства, — с 28,7 млн в 2012 году до 55 млн в 2018 году.

Ранее сообщалось, что за период с июня по август нынешнего года доля кассовых сборов отечественной кинопродукции достигла 9,4% и стала максимальной за последние годы, когда она не превышала 2−3,6%.

По итогам 2017 года Россия заняла первое место в Европе по посещаемости кинотеатров.

В сентябре Мединский объяснил идею ограничить показ иностранных фильмов в России.