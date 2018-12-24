Медведев назначил нового руководителя Росстата

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Росстата 38-летнего Павла Малкова.

Ранее этот пост занимал Александр Суринов.

Он был освобожден от занимаемой должности по его просьбе, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Малков работал в Минэкономразвития с 2012 года в должности замдиректора департамента государственного регулирования в экономике. В октябре 2017 года он возглавил департамент государственного управления.

Ранее Росстат рассчитал рост доходов россиян.

До этого ведомство сначала обнаружило, что россияне стремительно богатеют, а затем констатировало, что их доходы неуклонно сокращаются.

