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В США посадили деревья, клонированные из древних пней

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  • 24 декабря 2018, 13:51
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские специалисты из некоммерческой организации Archangel Ancient Tree Archive провели необычный эксперимент: они посадили деревья, геном которых создан на основе ДНК древних пней.

Высадка секвойи проходила в лесу Президио недалеко от Сан-Франциско. Всего ученым удалось посадить 75 деревьев, созданных на основе ДНК трехтысячелетних пней.

Специалисты пояснили, что во время исследования они выделили ДНК из пяти древних пней секвой, произрастающих в Северной Калифорнии. Их возраст составляет около 3 тысяч лет, а диаметр превышал 10,6 метра.

Это больше, чем самая большая секвойя в мире — „Генерал Шерман“, диаметр которой составляет 7,6 метра, — рассказали в организации.

Предыдущие исследования показывали, что клонировать деревья можно только на основе ДНК живых растений, но ученым удалось доработать технологию и вырастить секвойю на основе генома древнего мертвого пня.

С помощью такой технологии можно не только восстановить некогда погибшую флору, но и вырастить деревья, которые будут устойчивы к изменению климата. Примечательно, что одна посаженная секвойя способна перерабатывать до 250 тонн углекислого газа в год.

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