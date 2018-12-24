В России ужесточили правила хранения оружия

Владельцы огнестрельного оружия теперь обязаны хранить в сейфах либо в специальных шкафах или ящиках не только само оружие и патроны, но также порох и капсюли (устройства для воспламенения порохового заряда в огнестрельном оружии).

При этом должен быть исключен доступ посторонних ко всем этим предметам. Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение общественной безопасности.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Изменения также предлагается внести в закон «Об оружии».

Как писал «Ридус», в октябре нынешнего года депутат Государственной думы Михаил Емельянов заявил о необходимости ужесточения российского законодательства в вопросе покупки и хранения стрелкового оружия. Парламентарий убежден, что в настоящий момент по уровню либерализации в области владения оружием Россия приближается к США.