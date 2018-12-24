Во Вселенной найдено «ископаемое облако» времен Большого взрыва

Ученые из Обсерватории Кека на Гавайях опубликовали исследование, в котором рассказали о своем новом открытии.

Астрономы нашли газовое облако, не затронутое тяжелыми элементами взорвавшихся звезд со времен Большого Взрыва. Это открытие поможет получить новые данные о формировании ранней Вселенной.

Это облако поможет ответить на давно интересующие нас вопросы, например, почему некоторые звезды и галактики сформировались из газов, а другие — нет, — пояснили авторы исследования.

Астрономы уверены, что во Вселенной газ загрязнен остатками тяжелых элементов от взорвавшихся звезд, но найденное облако кажется абсолютно чистым, хотя прошло уже несколько миллиардов лет.

Чтобы исследовать облако ученые использовали два спектрометра в Обсерватории Кека, которые обычно привлекают для обнаружения экзопланет. Аппараты засекли «ископаемое облако» благодаря расположенному за ним невероятно яркому квазару — небесному телу, испускающему огромные количества энергии.

Спектрометры показали, что облако имеет очень низкую плотность, из-за чего появляется уверенность, что объект действительно является реликтом Большого Взрыва.