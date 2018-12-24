СМИ: иностранные фонды за год вывели из России 1 млрд долларов

В завершающемся году зарубежные инвесторы вывели из российских фондов рекордный объем средств, пишет газета «Коммерсант».

Суммарный отток средств превысил 1 миллиард долларов и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

Только за последние три месяца из российских фондов было выведено 330 миллионов долларов.

Как отмечает издание, больше российские фонды теряли лишь в 2013 году. Тогда из них было выведено 3,1 миллиарда долларов.

Приток инвестиций в нынешнем году был зафиксирован лишь в январе, когда в российские фонды поступило более 0,5 миллиарда долларов. Затем рынок накрыли несколько волн оттока, причем исход инвесторов продолжается до сих пор.

В то же время из стран БРИК наибольший приток зафиксировали фонды Китая —31 миллиард долларов. Кроме того, более 500 миллионов долларов поступило в фонды Бразилии. Отток инвестиций кроме России зафиксировали только фонды Индии, из которых за год было выведено около 3,5 миллиарда долларов.

По словам экспертов, такое поведение иностранных инвесторов на российском рынке вызвано геополитическим фоном, сложившимся вокруг России. В частности, это связано с антироссийскими санкциями, которые в течение года несколько раз по различным поводам вводили Евросоюз, США и ряд других стран.

Кроме того, в последние месяцы года пессимизма инвесторам добавили цены на нефть, отмечает издание.