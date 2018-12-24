найти ×
   
  • USD
    68.01
  • EUR
    77.97
СохранитьСохранено0
×

006782

Получено фото астероида, похожего на гиппопотама

Small 8c0837760a
  • 24 декабря 2018, 11:44
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Астрономы NASA провели исследование нового астероида, который является потенциально опасным для нашей планеты. Официальное название астероида 2003 SD220, но ученые в шутку называет его «спиной гиппопотама», так как на фотографии объект напоминает плывущее животное.

Утром 22 декабря он пролетел на минимальном за все время наблюдений расстоянии от Земли. Он был всего в 2,9 миллиона километров от орбиты планеты, что очень близко, поэтому астероид считается потенциально опасным.

В космическом агентстве рассказали, что 2003 SD220 был обнаружен 29 сентября 2003 года в рамках проекта LONEOS по изучению астероидов. «Гиппопотам» на протяжении последнего столетия уже неоднократно приближался к Земле, но несколько дней назад он подошел на рекордно близкое расстояние.

Следующий близкий пролет с Землей состоится в 2070 году. Ученые надеются, что астероид в будущем подойдет для автоматических межпланетных исследовательских миссий.

Во время пролета 22 декабря ученым удалось получить новые данные о 2003 SD220. На изображении видно, что астероид имеет вытянутую форму, а его длина — около 1,6 километра. Поверхность астероида имеет несколько горных цепей, высота которых может достигать ста метров.

Мы также не исключаем наличие на его поверхности групп валунов и кратеров. Астероид 2003 SD220 имеет очень длительный период вращения вокруг собственной оси (около 12 дней), а само вращение имеет сложный характер, что нехарактерно для большинства околоземных астероидов, заключили исследователи.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
11238785читать позжечитаю позже
Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0113701читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

25410059читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

704054читать позжечитаю позже