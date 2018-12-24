Получено фото астероида, похожего на гиппопотама

Астрономы NASA провели исследование нового астероида, который является потенциально опасным для нашей планеты. Официальное название астероида 2003 SD220, но ученые в шутку называет его «спиной гиппопотама», так как на фотографии объект напоминает плывущее животное.

Утром 22 декабря он пролетел на минимальном за все время наблюдений расстоянии от Земли. Он был всего в 2,9 миллиона километров от орбиты планеты, что очень близко, поэтому астероид считается потенциально опасным.

В космическом агентстве рассказали, что 2003 SD220 был обнаружен 29 сентября 2003 года в рамках проекта LONEOS по изучению астероидов. «Гиппопотам» на протяжении последнего столетия уже неоднократно приближался к Земле, но несколько дней назад он подошел на рекордно близкое расстояние.

Следующий близкий пролет с Землей состоится в 2070 году. Ученые надеются, что астероид в будущем подойдет для автоматических межпланетных исследовательских миссий.

Во время пролета 22 декабря ученым удалось получить новые данные о 2003 SD220. На изображении видно, что астероид имеет вытянутую форму, а его длина — около 1,6 километра. Поверхность астероида имеет несколько горных цепей, высота которых может достигать ста метров.