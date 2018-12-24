Число жертв цунами в Индонезии возросло

Число погибших в результате обрушившегося на Индонезию цунами возросло до 281, сообщает Associated Press.

Такие данные привел официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, в результате цунами пострадали более 1 тысячи человек, 57 считаются пропавшими без вести.

Сингапурская газета The Straits Times сообщает, что в результате стихийного бедствия пострадали 1016 человек.

Местные власти не исключают, что количество жертв будет расти, отмечает Argumenti.ru.



Цунами было зафиксировано в ночь на воскресенье, 23 декабря, в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

По предварительным данным, российских граждан среди погибших и пострадавших нет.

Как писал «Ридус», в октябре нынешнего года после землетрясения и цунами у берегов индонезийского острова Сулавеси погибли около 2 тысяч человек. Тогда предполагалось, что более 150 тысяч могут быть погребенными заживо под завалами рухнувших зданий.