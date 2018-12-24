Валуев назвал скандал в Клинцах «чиновничьим дебилизмом»

Депутат Госдумы Николай Валуев резко прокомментировал скандал с поездкой детей богатых брянских чиновников в Турцию за счет благотворительной организации.

«Господи, когда же закончится этот чиновничий дебилизм!», — написал депутат в Твиттере.



В комментариях Валуеву заметили, что оскандалившиеся чиновники злоупотребляли своими полномочиями, поскольку в России отсутствуют эффективные механизмы контроля и привлечения госслужащих к ответственности.

«Так это же ваша кузница кадров, на бога не пеняйте, сами устроили парад дебилов на всех уровнях. То Гладких, с 7 классами образования порет чушь, тут миллионеры у сирот путевки забрали», — заметил один из пользователей.

«Это вы у нас спрашиваете? Это мы должны у вас господа депутаты спросить, вы же у нас законодательный орган, когда кончится этот беспредел по всей стране?», — написал другой.



«Пока законы не будут работать для всех одинаково — никогда не закончится», — предположил третий.

Как сообщал «Ридус», в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно побывали в турецком городе Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата Андрея Карлова. Посол России в Турции был убит террористом в Анкаре 19 декабря 2016 года.

Пресс-служба областного правительства распространила информацию, что поездку организовал благотворительный фонд имени Андрея Карлова. Обычно эта организация помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Затем выяснилось, что в числе посетивших Турцию за счет фонда детей оказались отпрыски местных чиновников, в том числе очень состоятельных лиц с высокими доходами. Так, задекларированный доход мэра Клинцов Олега Шкуратова превышает 66 миллионов рублей в год. В Турцию по бесплатной путевке съездила его дочь.

Редактор местного издания «Клинцы.Инфо» Владимир Шик обвинил чиновников в нечестном распределении бесплатных путевок, после чего и разгорелся скандал. Особенно общественность возмутили оправдания Людмилы Лубской: «А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» В итоге Лубскую и других сотрудников администрации Клинцов настигли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.