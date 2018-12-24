Солдаты ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом

В городе Геническ Херсонской области украинские военные разворовали и разгромили пансионат, куда заселились под предлогом введенного на Украине военного положения.

На «беспредел» солдат пожаловался владелец пансионата. Его жалоба на имя военного прокурора Южного региона Украины опубликована в Facebook экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко.

«С ноября на мою базу пришли военнослужащие, как они представились, 57 бригады и сказали, что они будут жить на базе, в связи с военным положением. Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung, с экранами 50 дюймов, стоимость более 12 000 гривен каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы», — сказано в жалобе.



«Были разбиты витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», — добавил владелец пансионата.

Объяснять пропажу ценных вещей и погром в пансионате военнослужащие отказались, сославшись на «военную тайну». Вызов полиции также не дал никаких результатов.

Из опубликованных в Сети документов следует, что жалобе был дан ход, военный прокурор Южного региона Украины передал ее на рассмотрение военному прокурору Херсонского гарнизона и обязал предоставить ответ.

Ранее «Ридус» рассказывал о происшествиях с участием пьяных украинских солдат. На днях в расположении 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошло убийство военнослужащего сослуживцами.

В феврале 2018 года украинские СМИ сообщали об убийстве четверых военных из воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское. Причиной инцидента стала невоздержанность военнослужащих в употреблении алкоголя. Подобные происшествия в украинской армии — не редкость. Самый громкий предыдущий случай произошел в 2016 году, когда солдаты 54-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь друг по другу.