Глава Минпросвещения запретила перегружать школьников домашними заданиями

Министр просвещения Ольга Васильева выступила с разъяснениями относительно того, как сильно школьные учителя могут нагружать детей домашними заданиями.

«Предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2−3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4−5-х классах допускается максимум два часа, в 6−8-х — 2,5 часа, в 9−11-х — до 3,5 часов», — заявила министр «Российской газете».

При этом Васильева оговорилась, что в рамках упомянутых нормативов каждая образовательная организация и ее педагоги вправе сами решать вопрос объема домашних заданий для учащихся.

Говоря о причинах многочасовых заседаний российских школьников за «домашкой», Ольга Васильева отметила проблемы с функциональным чтением. Из-за этого дети с трудом понимают смысл текстов в учебниках и начинают проводить за уроками весь вечер.

«Что может сделать учитель в ситуации, если дома с ребенком никогда не читали, не вели долгих бесед, не прививали вкуса к литературе и чтению? Выход я вижу только один: родителям, молодым мамам и папам нужно снова начать читать детям книжки, а не бездумно выдавать малышам в руки гаджеты», — посоветовала она.



Глава Минпросвещения напомнила, что в 1986 году Россия была на первом месте в мире по читательской грамотности среди подростков, а ныне скатилась до 36-го. В заключение Васильева посоветовала учителям не задавать школьникам слишком много заданий на новогодние каникулы и дать детям передохнуть.

Как сообщал «Ридус», ранее Ольга Васильева рассказала об изменениях, которые в скором времени ожидают систему российского школьного образования: Национальной системе учительского роста и новых правилах экспертизы школьных учебников.