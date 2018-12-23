Вован и Лексус спросили главу ПЦУ о перевыборах Порошенко и проблемах ЛГБТ

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко. Свой звонок киевскому митрополиту активисты совершили от имени главы комитета иностранных дел Европарламента Дэвида Макалистера.

Накануне полная запись разговора с Епифанием была опубликована на YouTube-канале пранкеров.

Начать беседу с главой «новой украинской церкви» организаторы розыгрыша решили со слов поддержки в адрес раскольников. «Дэвид Макалитер» поздравил Епифания Думенко с проведением «объединительного собора», состоявшегося 15 декабря, а также намекнул на необходимость организации встречи с участием главы ПЦУ и председателя Европейского совета Дональда Туска.

Глава Православной церкви Украины с энтузиазмом воспринял планы европейского политика, поблагодарив того за поддержку, а также отметив роль США в создании «новой церковной структуры».

В то же время Епифаний Думенко посетовал, что неканонической Православной церкви Украины будет проблематично добиться признания, пока в стране остаются приходы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Пока в Украине будет присутствие Русской православной церкви, они никогда, наверное, нас не признают, — поделился с собеседником предстоятель.

Отдельно во второй части разговора Епифаний ответил на вопросы пранкеров насчет поддержки кандидатуры нынешнего президента Украины на предстоящих выборах и возможности смягчить отношение «новой церкви» к представителям ЛГБТ-меньшинств.

Мы стоим на позиции того, что церковь должна быть отделена от государства, и церковь не должны использовать в политических целях. Нет, конечно, мы видим на этом посту только президента Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в Украине, — высказался Епифаний.

Говоря о проблемах ЛГБТ-сообщества, он отметил, что ПЦУ готова запустить процессы либерализации церковных традиций, однако решения по столь сложным вопросам не стоит принимать в начале пути.

Как ранее сообщал «Ридус», 15 декабря президент Украины Петр Порошенко, лично присутствовавший на так называемом «объединительном соборе» раскольнического Киевского патриархата, назвал имя нового предстоятеля ПЦУ, которым стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В тот же день представители РПЦ отказались признавать итоги собора, назвав его нелегитимным.