Агентство Bloomberg оценило убытки богатейших людей мира в 2018 году

Для мировой экономики уходящий год оказался крайне неудачным. Причиной тому стали торговые войны, санкции и политическая нестабильность.

В результате совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось в 2018 году на 511 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Эксперты даже составили график падения доходов, который выглядит довольно впечатляюще.

Больше всех пострадал владелец Amazon Джефф Безос, который по итогам года потерял 53 млрд долларов. По данным аналитиков, его активы подешевели со 168 млрд до 115 млрд долларов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг расстался с 23 млрд долларов.

Состояние же 173 американских миллиардеров уменьшилось в общей сложности на 5,9% и оценивается на данный момент в 1,9 триллиона долларов.

Миллиардеры из стран Азии понесли значительно меньше убытков -128 представителей крупного бизнеса потеряли в 2018 году всего лишь 144 млрд долларов.

При этом агентство отмечает, что больше всего повезло российским олигархам. Общий доход 25 богатейших россиян сократился уходящем году незначительно, составив под конец 255 млрд долларов.

Президент «Русала» Олег Дерипаска по итогам года не досчитался из-за американских санкций лишь 5,7 млрд долларов. Тем временем владельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, а также владелец «Лукойла» Вагит Алекперов стали богаче на 9 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что за период с января по сентябрь 2018 года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 18,422 млрд долларов.

Кроме того, был составлен топ-25 самых богатых женщин России.