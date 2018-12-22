Кадыров рассказал, где будут учиться его дети

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что его дети поступят в местные вузы. Такое заявление руководитель республики сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Мои мальчики поедут учиться в Грозненский нефтяной технический университет или в Чеченский государственный университет. Мы можем сейчас им позвонить и спросить: „Хочешь поехать учиться на Западе или в Европе?“ Если один из них ответит „да“, я сразу напишу заявление и больше не появлюсь в обществе. Они настоящие, не парниковые, я уверен, что они не подведут ни меня, ни свой род, — заявил Кадыров.

В семье главы Чеченской республики воспитываются 12 детей: 6 сыновей (двое приемных) и 6 дочерей, отмечает ТАСС.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, старшей из детей Кадырова — дочери Айшат — сейчас 19 лет. В 2017 году она представила свою первую коллекцию дизайнерской одежды. По данным портала Woman.ru, Айшат Кадырова также владеет собственной кондитерской в Грозном.

В ноябре «Ридус» писал об исправлении бывшего дебошира Турпала Хасиева, который после беседы Рамзаном Кадыровым положительно зарекомендовал себя, работая дворником, а также в организации по озеленению Грозного.