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Россиянин подозревается в ограблении банка на Шпицбергене

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Лев Федосеев/ТАСС

В норвежском Лонгьире на Шпицбергене арестован 29-летний россиянин, которого подозревают в ограблении банка, сообщается на сайте губернатора архипелага.

Отмечается, что в пятницу, 21 декабря, вооруженный мужчина ворвался в банк около 10.40 утра и, угрожая ружьем, похитил примерно 70 тысяч норвежских крон (более 500 тысяч рублей).

В сообщении также говорится о том, что подозреваемый гражданин России находился на Шпицбергене в качестве туриста. Ружье он взял в Лонгьире напрокат на законных основаниях.

Злоумышленник был задержан довольно быстро. Деньги возвращены в банк.

В субботу, 22 декабря, задержанного доставили в Тромсё, где суд постановил заключить его под стражу на четыре недели.

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Комментарии (1)

  • Small 29186bbccf
    Алексей Быковсегодня, 20:45

    Ротару пусть поет в Казахстане там ей и место! Пусть в Россию больше не приезжает ноги что бы её здесь больше не было.

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