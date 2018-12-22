Россиянин подозревается в ограблении банка на Шпицбергене
- 22 декабря 2018, 20:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В норвежском Лонгьире на Шпицбергене арестован 29-летний россиянин, которого подозревают в ограблении банка, сообщается на сайте губернатора архипелага.
Отмечается, что в пятницу, 21 декабря, вооруженный мужчина ворвался в банк около 10.40 утра и, угрожая ружьем, похитил примерно 70 тысяч норвежских крон (более 500 тысяч рублей).
В сообщении также говорится о том, что подозреваемый гражданин России находился на Шпицбергене в качестве туриста. Ружье он взял в Лонгьире напрокат на законных основаниях.
Злоумышленник был задержан довольно быстро. Деньги возвращены в банк.
В субботу, 22 декабря, задержанного доставили в Тромсё, где суд постановил заключить его под стражу на четыре недели.
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