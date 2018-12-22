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Солистку Большого театра ограбили рядом с прокуратурой в Москве

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http://www.opera-pokrovsky.ru

Известная оперная певица Ирина Алексеенко, являющаяся солисткой Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра России, стала жертвой дерзкого ограбления.

По ее словам, злоумышленник выхватил у нее сумочку с деньгами и документами поздно вечером возле ее дома, расположенного напротив Бутырской прокуратуры на севере Москвы.

В полиции телеканалу «360» сообщили, что Алексеенко обратилась к ним только на следующий день в 11 часов утра. Поэтому задержать преступника по горячим следам не удалось. Благодаря записям с камер наружного наблюдения следователи смогли лишь проследить маршрут злоумышленника от места происшествия до станции метро «Тимирязевская», который составляет чуть больше километра.

Артистка рассказала телеканалу, что ей сначала в голову не пришло заявить об ограблении, поскольку в сумочке не было ценных вещей. «Паспорт, телефон, банковские карты и ключи от квартиры», — перечислила она украденное. «Пропуск в Большой театр у меня-то уплыл», — добавила она.

По данным источника в правоохранительных органах ограбление произошло в 23:50. Ущерб составил три тысячи рублей.

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