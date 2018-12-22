В Минпросвещения рассказали, как изменится школьное образование

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала об изменениях, которые в скором времени ожидают систему российского школьного образования, в частности, остановив свое внимание на вопросе экспертизы школьных учебников.

Так, по словам Васильевой, в ближайшее время права на проведение этой процедуры могут перейти к одной из государственных организаций, что неизбежно усилит контроль за деятельностью издательств.

Мы прекрасно понимаем, что учебники — это бизнес, причем бизнес на государственные деньги. И президент в этом отношении высказался однозначно: давайте это прекращать. Поэтому экспертиза учебников изменится очень сильно. Не будет такого, что издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же „заходят“ в школы, — рассказала министр.



Васильева отметила, что, скорее всего, Министерством будет установлена единая государственная пошлина за проведение экспертных работ, передает ТАСС.

Пошлина ни в коем случае не гарантирует того, что учебник получит „зеленый свет“. Государственная экспертиза должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной и общественной оценки, — добавила она.

Еще одним нововведением станет создаваемая по указу президента Владимира Путина Национальная система учительского роста. Она призвана расширить карьерные перспективы для учителей за счет введения новых должностей на уровне школ.

Так, в Министерстве просвещения планируют внедрить в школьные иерархии позиции старшего и ведущего учителей. В их обязанности войдет методическое сопровождение других педагогов, составление индивидуальных планов занятий с учетом особенностей учеников, а также помощь молодым учителям при вхождении в профессию.

В интервью «Российской газете» Ольга Васильева рассказала, что с помощью этого нововведения в ведомстве рассчитывают создать «возможность для творческого подхода к воспитанию молодых педагогов».

Ранее с предложением создать в школах позицию психолога для педагогов к Ольге Васильевой обратилась глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. По мнению общественницы, такой шаг поможет защитить учителей от негативного влияния повышенной нагрузки.