Власти США и Канады обвинили Китай в политических арестах

Власти США и Канады потребовали Китай немедленно отпустить двух канадских граждан, задержанных на минувшей неделе по обвинению в угрозе национальной безопасности Поднебесной.

Согласно заявлениям представителей Северо-Американских государств, действия китайской стороны носят политический характер и преследуют цель отомстить за задержание финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, отмечает издание The Telegraph.

Мы глубоко убеждены в необоснованности задержания двух канадских граждан, совершенного китайскими властями, и призываем к их немедленному освобождению, — заявила накануне министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Позицию канадского МИД поддержал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино, указавший на то, что Канада, арестовав Мэн Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера, лишь выполнила свои международные обязательства перед США.

Напомним, ранее в Китае были последовательно задержаны трое граждан Канады: экс-дипломат Майкл Ковринг, ныне представляющий неправительственную организацию «Международная кризисная группа», а также Майкл Спэйвор, занимающийся организацией туристических поездок и проведением спортивных мероприятий на территории КНДР.

Еще одной «узницей» китайских властей в этом декабре стала канадка Сара МакАйвер, обвиненная в незаконной трудовой деятельности на территории КНР.

До этого, 1 декабря, в Канаде была задержана 46-летняя гражданка КНР Мэн Ваньчжоу. Запрос на ее экстрадицию был направлен властями США.

По версии американской стороны, Мэн Ваньчжоу виновна в нарушении торговых санкций Соединенных Штатов, введенных против Ирана, а также может иметь отношение к незаконным денежным переводам через британский банк HSBC.



9 декабря заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вынес строгое представление американскому послу в КНР, потребовав немедленного освобождения Мэн Ваньчжоу.