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Как Россия может извлекать прибыль из мусоропереработки

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© urbanlook.ru

Со следующего года в России начнет создаваться новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о строительстве сотен заводов по сортировке, переработке и утилизации мусора. Однако секрет успешно функционирующей мусороперерабатывающей отрасли не только в наличии современных заводов. Необходимо еще сделать так, чтобы переработка отходов в нашей стране стала выгодным предприятием.

В следующем году в России появится институт региональных операторов, который сделает рынок обращения с отходами абсолютно прозрачным. Сейчас этот рынок у нас серый. Поэтому инвесторам совершенно невыгодно вкладывать деньги в строительство мусороперерабатывающих предприятий. Никто не станет пользоваться этой услугой, поскольку есть гораздо более дешевые способы утилизации мусора. Таким образом, в России сейчас гораздо выгоднее вкладывать средства в строительство торговых центров, а не заводов по переработке и утилизации отходов, — рассказал «Ридусу» исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами Руслан Губайдулин.

В качестве примера наш собеседник привел Тамбовскую область, где экономическая необоснованность стала причиной закрытия мусороперерабатывающего предприятия.

«Это современный завод, работающий 11 лет и дающий порядка двухсот рабочих мест. Однако весь мусор хотят вывозить без сортировок на обычный полигон. Так просто дешевле. Надеюсь, что губернатор с этим безобразием разберется», — высказался эксперт.

Въезд на территорию мусороперерабатывающего завода «КомЭк» в Тамбовской области.

© go68.ru

Также необходимо заняться пересмотром СанПиНа, уверен Руслан Губайдулин. «Нашему СанПиНу уже тридцать лет. В этих правилах, принятых в 1988 году, сказано, что на одной контейнерной площадке не может находится более пяти контейнеров. Если мы говорим о раздельном сборе мусора, то пять контейнеров — это мало. Еще там написано, что мусор должен вывозиться ежедневно. В Европе мусор вывозится раз неделю или раз в две недели, что помогает существенно снизить затраты на вывоз отходов», — сказал Губайдулин.

И наконец, — добавил эксперт, — в нашем СанПиНе запрещается вывозить мусор ночью. Конечно, в 1988 году это было оправдано, поскольку мусоровозы тех лет сильно шумели. Сейчас же используются совершенно другие машины, они тихие и мощные. Кроме того, ночью ездить удобнее. Тем самым сокращаются затраты на логистику, особенно в городах, где насыщенный трафик. А если сократить затраты на логистику, то и люди за вывоз мусора будут платить меньше.

Заместитель главы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев в свою очередь обратил внимание, что мусоропереработка в России должна стать четко выстроенной экономической цепочкой.

«Однако основная масса людей, которые в нашей стране занимаются мусором, они, к сожалению, только экологи. А нужны еще грамотные экономисты, которым будет под силу сделать так, что за сбор и переработку отходов в России станут наконец-то адекватно платить, а не ниже себестоимости всего этого процесса, как сейчас происходит», — полагает Кондратьев.

«В Европе, например, для каждого вида отходов есть свои сортировочные станции, — продолжает эксперт. — Есть сортировочная станция отдельно для макулатуры, сортировочная станция для пластика, для стекла. Впрочем, это может быть и одна станция. Но по понедельникам она должна сортировать макулатуру, по вторникам — пластик, по средам — стекло, по четвергам — опять макулатуру и так далее. Таким образом, если на сортировочную станцию в Европе поступает, скажем, тысяча тонн макулатуры, то после сортировки мы получаем почти ту же тысячу тонн разного вида макулатуры, и все это количество вторсырья в конечном итоге продается. В России же на сортировочные станции приходят тысячи тонн всего — и макулатуры, и пластика, и помоев. Из этого количества в лучшем случае выходит тонн десять чего-то. И продать это чего-то, как правило, не так уж и просто, поскольку это зачастую не вторсырье, а нечто сомнительного качества. КПД почти нулевой. И здесь, конечно, возникает вопрос: зачем мне, как обычному гражданину, платить за эту сортировочную станцию, если все, что она делает, является бредом».

Сортировочная станция в России.

© go68.ru

«Нужны и мусоросжигательные заводы. Но они должны сжигать не мусор. После сортировки макулатуры всегда остается энное количество такой макулатуры, которая не востребована. И такая макулатура должна, конечно, сжигаться», — заключил Кондратьев.

Ранее «Ридус» писал, что до конца 2018 года в России откроются «горячие линии» по вопросам реформирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

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