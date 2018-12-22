В Сахаре прошли первые испытания марсианских роверов

Специалисты ESA провели первые испытания автономных марсианских роверов в пустыне Сахара. Сообщается, что в подготовке эксперимента приняли участие более 40 человек.

Если все пойдет по плану, то уже в 2023 году эти аппараты окажутся на Марсе, где они пройдут последние тестовые задания и приступят к работе.

Тестирование было организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre совместно с Европейским космическим агентством (ESA)/

Роверы были разработаны для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях, — сообщают в агенстве.

Тестовый запуск аппаратов прошел на севере Сахары. Испытания начались с того, что дрон ESA совершил облет территории и составил цифровую топографическую карту. Также дон использовал данные, собранные роверами.

В этом аппаратам помогли алгоритмы компьютерного зрения, которые участвовали в навигации роверов. Но все прошло не так гладко, и оказалось, что техника с трудом справилась с заданием.