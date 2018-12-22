В Сахаре прошли первые испытания марсианских роверов
- 22 декабря 2018, 12:47
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты ESA провели первые испытания автономных марсианских роверов в пустыне Сахара. Сообщается, что в подготовке эксперимента приняли участие более 40 человек.
Если все пойдет по плану, то уже в 2023 году эти аппараты окажутся на Марсе, где они пройдут последние тестовые задания и приступят к работе.
Тестирование было организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre совместно с Европейским космическим агентством (ESA)/
Роверы были разработаны для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях, — сообщают в агенстве.
Тестовый запуск аппаратов прошел на севере Сахары. Испытания начались с того, что дрон ESA совершил облет территории и составил цифровую топографическую карту. Также дон использовал данные, собранные роверами.
В этом аппаратам помогли алгоритмы компьютерного зрения, которые участвовали в навигации роверов. Но все прошло не так гладко, и оказалось, что техника с трудом справилась с заданием.
Дело в том, что песчаные дюны в целом сильно внешне похожи между собой, а навигация роверов была основана как раз на различении особенностей местностей. Один из роверов — SherpaTT — проехал в автономном режиме 1,3 километра и сумел даже отправить сообщение главному аппарату, когда обнаружил необычные камни и собирался сделать снимки, — пояснили руководители проекта.
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