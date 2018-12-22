найти ×
   
  • USD +0.64
    68.01
  • EUR +1.03
    77.97
СохранитьСохранено0
×

0012520

В Сахаре прошли первые испытания марсианских роверов

Small 8c0837760a
  • 22 декабря 2018, 12:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты ESA провели первые испытания автономных марсианских роверов в пустыне Сахара. Сообщается, что в подготовке эксперимента приняли участие более 40 человек.

Если все пойдет по плану, то уже в 2023 году эти аппараты окажутся на Марсе, где они пройдут последние тестовые задания и приступят к работе.

Тестирование было организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre совместно с Европейским космическим агентством (ESA)/

Роверы были разработаны для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях, — сообщают в агенстве.

Тестовый запуск аппаратов прошел на севере Сахары. Испытания начались с того, что дрон ESA совершил облет территории и составил цифровую топографическую карту. Также дон использовал данные, собранные роверами.

В этом аппаратам помогли алгоритмы компьютерного зрения, которые участвовали в навигации роверов. Но все прошло не так гладко, и оказалось, что техника с трудом справилась с заданием.

Дело в том, что песчаные дюны в целом сильно внешне похожи между собой, а навигация роверов была основана как раз на различении особенностей местностей. Один из роверов — SherpaTT — проехал в автономном режиме 1,3 километра и сумел даже отправить сообщение главному аппарату, когда обнаружил необычные камни и собирался сделать снимки, — пояснили руководители проекта.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
2143137читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
2735093читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

231733726читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

71911141читать позжечитаю позже