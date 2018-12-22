Найден астероид, который никогда не теряет свою яркость

Астрономы, работающие над миссией New Horizons нашли у астероида Ультима Туле (2014 MU69) странную особенность — интенсивность свечения космического тела не меняется при его вращении.

Напомним, что этот астероид располагается недалеко от орбиты Плутона, в поясе Койпера. Обнаружили астероид не так давно, но у ученых уже есть некоторые данные об Ультиматум Туле.

На днях, анализируя фотографии астероида, мы заметили, что он очень яркий вне зависимости от его вращения. Это очень странно, и у нас до сих пор нет ответа на этот вопрос, — пояснили ученые.

Размер астероида Ультима Туле от 25 до 45 км, астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Космическое тело представляет собой либо аномально вытянутый сфероид, либо слившуюся пару астероидов, либо облако из пыли.

Чтобы разобраться в свечении астероида понадобятся данные, которые сможет получить только зонд New Horizons, направляющийся к Ультима Туле. Сейчас аппарат находится на расстоянии 1,1 млн км от него.

Сейчас у ученых есть три версии: либо астероид повернут к зонду полюсами, либо гипотетическая газовая мантия астероида может скрывать повышение яркости. Но первый вариант маловероятен.

Еще одна причина — Ультима Туле окружают множество мелких астероидов -«лун», действующих на нее аналогичным газовой мантии образом.