Названа десятка худших фильмов 2018 года
- 21 декабря 2018, 21:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Журнал The Hollywood Reporter составил рейтинг худших фильмов года.
Первое место в списке заняла криминальная драма «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. На сайте отзывов и рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг оказался беспрецедентным — 0%.
В тройку худших также вошли приключенческая лента «Робин Гуд: Начало» и финальная часть кинотрилогии про Кристиана Грея — «Пятьдесят оттенков свободы».
Пятерку замкнул голливудский блокбастер «Веном», а десятку — фильм ужасов «Суспирия».
В рейтинг также попали киносказака «Щелкунчик и четыре королевства» и фантастическая лента «Излом времени».
1. «Кодекс Готти»
2. «Робин Гуд: Начало»
3. «50 оттенков свободы»
4. «Сама жизнь»
5. «Веном»
6. «Щелкунчик и четыре королевства»
7. «Лос-Анджелес в огне»
8. «Операция „Шаровая молния“»
9. «Излом времени»
10. «Суспирия»
Ранее был составлен топ-10 сериалов 2018 по версии AFI.
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