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Названа десятка худших фильмов 2018 года

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Кадр из фильма «Веном»

Журнал The Hollywood Reporter составил рейтинг худших фильмов года.

Первое место в списке заняла криминальная драма «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. На сайте отзывов и рецензий Rotten Tomatoes ее рейтинг оказался беспрецедентным — 0%.

В тройку худших также вошли приключенческая лента «Робин Гуд: Начало» и финальная часть кинотрилогии про Кристиана Грея — «Пятьдесят оттенков свободы».

Пятерку замкнул голливудский блокбастер «Веном», а десятку — фильм ужасов «Суспирия».

В рейтинг также попали киносказака «Щелкунчик и четыре королевства» и фантастическая лента «Излом времени».

1. «Кодекс Готти»

2. «Робин Гуд: Начало»

3. «50 оттенков свободы»

4. «Сама жизнь»

5. «Веном»

6. «Щелкунчик и четыре королевства»

7. «Лос-Анджелес в огне»

8. «Операция „Шаровая молния“»

9. «Излом времени»

10. «Суспирия»

Ранее был составлен топ-10 сериалов 2018 по версии AFI.

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