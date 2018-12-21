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Спрос на дорогие автомобили в России вырос на 17%

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© pxhere.com

По итогам ноября 2018 года в России было продано 134 машины класса люкс, что на 17% превышает прошлогодний показатель, сообщает «Автостат».

Первое место по объему продаж занял Mercedes-Benz Maybach S-Class. В ноябре 51 автомобиль этой марки нашел своего покупателя.

На второй строчке расположился Bentley (33 проданных машины), а на третьей — Maserati (27 авто).

Счастливыми обладателями Lamborghini в ноябре стали 12 россиян, Rolls-Royce приобрели 9 человек, а Ferrari — лишь двое.

Более 60% проданных машин класса люкс (85 единиц) в ноябре купили жители столицы, а в Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель составил 13 и 9 экземпляров соответственно.

По данным агентства, за период с января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 1322 новых люксовых автомобиля, что на 3% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года россияне потратили на приобретение новых легковых автомобилей более триллиона рублей.

По данным на 1 июля 2017 года, в России насчитывалось 10,5 тысячи автомобилей сегмента Luxury, что составляет всего лишь 0,025% от всего парка легковых машин в стране.

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