В России появилась собака породы шалайка

Российская кинологическая ассоциация официально объявила о появлении новой собачьей породы под названием шалайка. Собака была выведена от шакала и ненецкой лайки.

Селекционеры работали над породой в течение 40 лет и в итоге добились особых охотничьих качеств. Шалайки обладают обострённым обонянием и природной неприхотливостью. Так, эти собаки могут переносить мороз до минус 70 градусов и экстремальную жару, а также. От шакала шалайке досталась хитрость, а от лайки — интеллект и преданность человеку.

Породу вывел российский биолог и кинолог Клим Тимофеевич Сулимов. Уникальных собак набирают на работу в полицию и службы безопасности аэропортов.

Интернет-сообщество уже отметило, что шалайка похожа на помесь волка и лисы. А вы как считаете?