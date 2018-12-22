Роборука, напечатанная на 3D-принтере, сыграла Jingle Bells на пианино

Разработчики из Кембриджского университета напечатали на 3D-принтере роботизированную руку и научили ее играть на пианино.

Пока что роборука может выполнять только один элемент — отрывистые звуки или стаккато. В дальнейшем ученые планируют научить руку исполнять более сложные мелодии.

Имитация человеческой руки требует моделирования движения каждого пальца независимо друг от друга. Для этого нам пришлось пришлось создать тысячи различных возможных комбинаций — даже для исполнения таких простых приемов, как стаккато и легато, — пояснили авторы исследования.

Чтобы подготовить руку к выполнению упражнения инженеры учли не только свойство материалов, но и влияние окружающей среды и силы сопротивления на динамическую роботизированную руку.

В видео ниже вы можете послушать, как рука исполняет знакомую всем новогоднюю мелодию Jingle Bells. Роборука установлена на манипуляторе, который держит ее на уровне клавиш.