Выписан первый штраф за нелегальный запуск спутников

За нелегальный запуск спутника впервые выписан штраф в размере 900 тысяч долларов. «Счастливчиком» стала компания Swarm Technologies, которая без разрешения выпустила на орбиту четыре наноспутника.

Специалисты объяснили, что подобные действия могут привести не только к столкновению с другими спутниками на орбите, но и к сбою в работе радиосвязи, что не менее проблематично.

Компания, запустившая спутники, основана в 2017 году, и этот запуск был у Swarm Technologies первым. Почти два года назад инженеры компании начали разработку флотилии наноспутников для создания новой глобальной системы связи.

Проект поддержали как государственные организации, так и NASA, Военно-морской флот и Национальный научный фонд (NSF).

В январе этого года компания начала первые запуски своих объектов, но так и не получила официального разрешения на проведение миссии. FCC (американская Федеральная комиссия по связи), заявила, что аппараты слишком малы и отслеживать их будет проблематично.

Невзирая на запрет, в марте четыре наноспутника уже были на орбите. Как только их обнаружила федеральная комиссия, начались разбирательства. Оказалось, что, помимо нелегального запуска, в ходе разработки зондов был допущен ряд ошибок.

Комиссия пришла к выводу, что компании нужно выписать штраф, и это стало первым подобным случаем в истории. Несмотря на неприятную ситуацию, Swarm Technologies уже разрешили совершить следующий запуск спутников.