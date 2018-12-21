Художник смешно нарисовал, как они с женой пытаются завести ребёнка

Израильский художник Иегуда Ади Девир (Yehuda Adi Devir) прославился своими остроумными комиксами о повседневной жизни с любимой женой Майей.

«Ридус» несколько раз публиковал серии забавных и честных картинок, в которых можно увидеть все сложности и радости совместного существования двух людей. Так, мы узнали, что бывает с женщинами в «те самые дни», как быть, «если ей нечего надеть», каково это — смотреть вдвоём любимые сериалы нон-стоп. Весёлая парочка вместе уже восемь лет, и недавно у них появилась очень важная цель — забеременеть.

«Я думаю, что люди любят наших комиксы, потому что они узнают в них себя и как будто заново проживают все прекрасные моменты собственных отношений. Так наши читатели чувствуют, что они не одиноки. В мире есть и другие люди, которые точно так же испытывают взлёты и падения в своих семьях, и это даёт чудесное ощущение причастности», — рассказал иллюстратор.

Новые комиксы талантливого мастера рассказывают о попытках пары завести ребёнка, и это очень весело.

«Я думаю, что она готова»

Операция «Овуляция»

«Мне нужно твоё внимание!

Да, мэм!

Я ясно объясняюсь?

Да, мэм!»

Магическое «детское» зелье

Искусство соблазнения

«Дорогая, ты пытаешься соблазнить меня?

Может быть».

Критические дни

«Уходите прочь!»

Изучение «Камасутры»

«Мы должны попробовать ещё вот эту позицию!»

Постельные позы

«Что случилось с твоей половиной кровати?

Ничего. А что?»

«Мы беременны!»

«Мы сделали это!»

А вот и герои этих весёлых комиксов

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