С января в Москве подорожает проезд по карте «Тройка»

Со 2 января 2019 года стоимость разового проезда по карте «Тройка» на городском транспорте в Москве подорожает на 2 рубля и составит 38 рублей.

«Единый» на 60 поездок будет стоить 1,9 тысячи рублей вместо нынешних 1765 рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что срок действия проездного с момента покупки составит 45 дней, поскольку большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее.

Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» будет стоить 59 рублей, что на 3 рубля больше, чем в 2018 году, приводит сообщение РИА Новости.

При этом отмечается, что цена разовой поездки не изменится в 2019 году, а некоторые непопулярные у пассажиров билеты будут упразднены.

В департаменте пояснили, что тарифы на проезд в московском транспорте вырастут в следующем году в пределах 5,1% на уровне инфляции, пишет агентство.

Подорожание связано с ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти. В частности, дизельное топливо увеличилось в цене на 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть.

Кроме того, в 2018 году значительно выросли расходы в связи с открытием 15 станций метро, а также добавлением новых автобусных маршрутов и остановок.